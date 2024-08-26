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إطلاق قرابة 20 صاروخاً من جنوب لبنان تجاه شمال الأراضي المحتلة

إطلاق قرابة 20 صاروخاً من جنوب لبنان تجاه شمال الأراضي المحتلة
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر اخباریة مساء اليوم الاثنين بأن حزب الله أطلق عدة مسيرات انقضاضية باتجاه الجليل الغربي وسط دوي صفارات الانذار في 15 مستوطنة إسرائيلية.

العالم-الاحتلال

وقال مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي إن 3 طائرات مسيرة انفجرت في منطقة اييليت هشاحر.

ودوت صفارات الإنذار تدوي في شلومي، بتست، عفدون، ونيفيه زيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل فيما اعلنت صحيفة "معاريف" إطلاق قرابة 20 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وبالامس نفذ حزب الله هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على شمال الاراضي المحتلة على مقربة من تل أبيب، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بعدوان إسرائيلي في يوليو المنصرم.

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