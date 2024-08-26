الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: رصد انفجار عدد من الطائرات المسيرة بالجليل الاعلى والجليل الغربي

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :