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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الناقورة جنوبي لبنان

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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