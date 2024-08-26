شهداء وجرحى في غزة وتهجير قسري لنحو 250 ألف في دير البلح

العالم - خاص بالعالم

وامعانا بالقتل والوحشية الاسرائيلية، تواصل قوات الاحتلال جرائمها بحق المدنيين والنازحين الفلسطينيين على امتداد جغرافيا قطاع غزة.

ففي شمال القطاع حيث لا تزال قوات الاحتلال تمعن في استهداف المدنيين، افادت مصادر فلسطينية بوقوع اصابات عدة إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين في شارع الهوجا بمخيم جباليا.

أما وسط القطاع، فقد تحدثت مصادر فلسطينية عن شهداء وجرحى جدد في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين في مدرسة الشافعي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة؛ كما اغارت طائرات الاحتلال على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

جنوبا، شهدت منطقة المواصي الساحلية غربي خان يونس، قصفا إسرائيليا أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح عدد آخر في استهداف النازحين من المناطق الاخرى في الجنوب، كما افادت مصادر باستشهاد الصحفي علي طعيمة في الغارة الإسرائيلية؛ إضافة إلى شهداء وجرحى اخرين من النازحين برصاص الاحتلال.

بلدية دير البلح في جنوب القطاع، كشفت عن عملية تهجير قسري لحوالي 250 ألف شخص خلال الساعات 72 الاخيرة بينما خرج 25 مركز إيواء في المنطقة عن الخدمة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية في غزة تحدثت عن استشهاد اكثر من 30 شخصا واصابة نحو 70 آخرين في غارات إسرائيلية مستمرة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ميدانيا، نشرت كتائب القسام صورا قالت إنها لكمين محكم نفذه مقاتلوها في منطقة القرارة شرق خان يونس، استهدف قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 جنود متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل وجريح. كما فجروا عين نفق فخخت مسبقا في قوة إسرائيلية تقدمت للمكان نفسه.