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القيادي بحماس باسم نعيم: الحركة غير مشاركة بأي مفاوضات في القاهرة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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