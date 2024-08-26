الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي بحماس باسم نعيم: واشنطن تمارس حملة من الضغط الاعلامي على المقاومة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :