الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف دون تفعيل الانذار

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :