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غارة اسرائيلية تستهدف مخيم نورشمس في طولكرم بالضفة الغربية

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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