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يسرائيل هيوم: تقارير أولية عن محاولة خطف مستوطنة بالقرب من حاجز زعترة بالضفة الغربية

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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