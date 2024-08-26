تحرك مفاجىء فی فرنسا لعزل الرئيس ماکرون من منصبه

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وقال منسق حزب "فرنسا الأبية" النائب مانويل بومبارد في بيان على منصة "إكس": "ماكرون يرفض تعيين لوسي كاستيت كرئيسة للوزراء... نواب "فرنسا الأبية" سيقدمون اقتراحا لعزله إلى مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي) وفقا للمادة 68 من الدستور. وأي اقتراح لمرشح لرئاسة الوزراء بخلاف لوسي كاستيت، سيخضع للتصويت على حجب الثقة".

ودعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشو الشارع والقوى السياسية والمجتمعية للتحرك ضد قرارات الرئيس.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الإليزيه استبعاد ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية الفاىزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة كنتيجة للمشاورات التي أجراها ماكرون الأيام الماضية. حيث أعلن رئيس الدولة أنه لا يفكر في ممثلين عن "الجبهة الشعبية الجديدة" لرئاسة الحكومة بسبب "الاستقرار المؤسساتي".