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جيش الاحتلال: نحقق في بلاغات حول اختطاف إسرائيلية قرب حاجز زعترة بالضفة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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