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حركة حماس: تصعيد الاحتلال لعدوانه على الضفة الغربية سيزيدنا بأسا وعزما ولن يوقف مد المقاومة وحالة الغضب المتصاعدة في كافة أنحاء الضفة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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