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حركة حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية لمزيد من الاشتباك والمواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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