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مراسلة العالم: الإعلام العبري ينفي البلاغ الوارد عن اختطاف مستوطنة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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