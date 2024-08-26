جيش الاحتلال يعلن بدء "عملية عسكرية" تستمر أسابيع في الضفة

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "تستعد الأجهزة الأمنية لإطلاق عملية واسعة النطاق في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في أعقاب سلسلة من الهجمات والتحذيرات الخطيرة"« بحسب تعبیرها.

وأشارت القناة المقربة من اليمين الإسرائيلي إلى أن "الأجهزة الأمنية نستعد لزيادة الوتيرة من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد مواطني إسرائيل، بعد فترة عنيفة للغاية تصاعد فيها الإرهاب في جميع أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن وامتد أيضا إلى داخل البلاد".

ويقول كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الصهيونية"​​إنهم يستعدون لتغيير كبير. وزيادة في وتيرة عمليات الجيش في ساحة الضفة الغربية".

وعلى النقيض يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة الى اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال زادت حدتها بعد 7 اكتوبر وعملية طوفان الاقصى.

ومساء اليوم الاثنين استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.