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الصحة الفلسطينية: شهيد و3 مصابين بجروح متوسطة جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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