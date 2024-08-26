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5 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم نور شمس في طولكرم

5 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم نور شمس في طولكرم
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت بوصول الشهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال آلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و435 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و534 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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