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عراقجي: نرحب بتطوير العلاقات بين ايران والكويت في جميع المستويات

عراقجي: نرحب بتطوير العلاقات بين ايران والكويت في جميع المستويات
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي أن طهران ترحب بتطوير العلاقات بين البلدين في كافة الأبعاد.

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيى، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وتمنى له النجاح في هذه المسؤولية.

وأشار وزير الخارجية الكويتي في هذا الاتصال إلى رغبة بلاده في مواصلة عملية تطوير وتوسيع العلاقات بين طهران والكويت، وأكد أهمية استمرار الحوارات السياسية بين البلدين.

وشكر وزير الخارجية الايراني نظيره الكويتي على تهنئته له، وقال أن طهران ترحب بتوسيع العلاقات بين البلدين في كافة الأبعاد.

وفي إشارة إلى التطورات المعقدة في منطقة غرب آسيا، وصف استمرار المشاورات السياسية بين البلدين بأنه ضروري وبناء.

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