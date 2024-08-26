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بتعاون ايران.. اخماد حريق ضخم في الجانب العراقي لحدود برويزخان

بتعاون ايران.. اخماد حريق ضخم في الجانب العراقي لحدود برويزخان
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام جمارك برويز خان بمحافظة كرمانشاه غرب ايران أنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في محطة شاحنات صهاريج الوقود داخل العراق بتعاون فرق الاطفاء الايرانية.

يتبع ..

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