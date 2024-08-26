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السفير الايراني في العراق: الدعم الاميركي اللامحدود لـ"اسرائيل" يزعزع استقرار المنطقة

السفير الايراني في العراق: الدعم الاميركي اللامحدود لـ
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

قال السفير الايراني في العراق "محمد كاظم آل صادق" لدى استقباله السفير التركي "أنيل بورا إنان" ان الدعم الاميركي اللامحدود للكيان الصهيوني يعقد الاوضاع في المنطقة ويزعزع استقرارها.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى في مبنى السفارة الايرانية في بغداد يوم الاثنين اكد آل صادق على دعم ايران للحلول الدبلوماسية والحوار الامني بين تركيا والعراق، وبين تركيا وسوريا، قائلا ان صون السلام والامن في المنطقة يحظى بالاولوية لدى ايران.

وناقش السفيران كذلك احدث المستجدات الاقليمية والدولية وحذرا من اشتداد التوتر في المنطقة بسبب سياسة اشعال النيران التي يتبعها الكيان الصهيوني وجرائمه المستمرة.

من جانبه اشار السفير التركي في العراق خلال هذا الاجتماع الى عدة ملفات في المنطقة مثل ملف حزب العمال الكردستاني، وسوريا، وفلسطين، واصفا التعاون الاقليمي بالهام جدا وخاصة بين ايران وتركيا والعراق.

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