شهيد ومصابون بهجوم مستوطنين والاحتلال يكثف اقتحاماته بالضفة

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، استشهد أحدهم لاحقا.

وقد تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل المصابين لمستشفى ثابت ثابت بعد ساعتين من منع المستوطنين وصوله إليهم، حيث وصل مصاب حالته خطيرة للمستشفى قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

من جهتها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم إضرابا عاما وحدادا على روح الشهيد الذي قتله المستوطنون في قرية وادي رحال.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري 1334 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص، وإصابة العشرات، وخلفت خسائر مادية كبيرة.

وبالتزامن مع هجوم المستوطنين اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء مدينتي قلقيلية وطولكرم كما اقتحمت منطقة رقعة بمدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.