الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء في استهداف شقة بها نازحون في شارع اليرموك وسط مدينة غزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :