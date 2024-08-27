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مصادر فلسطينية:قصف مدفعي صهيوني يستهدف مناطق شرق حي الزيتون بغزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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