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مصادر فلسطينية:7شهداء بقصف شقة سكنية في مخيم المغازي بقطاع غزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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