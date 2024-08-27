استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن وزارة الصحة قولها في بيان لها الليلة الماضية، أن المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، لمراسل (وفا)، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق

يذكر أن المستوطنين المحتلين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة الغربية، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

وباستشهاد المواطن خلاوي في بيت لحم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم

واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت (وفا) بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال البلدة وتمركزها في منطقة البوابة وحارة "دار محمود"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام.

استشهاد 5 فلسطينيين بقصف للاحتلال شرق طولكرم

وكان خمسة مواطنين، بينهم طفلان، قد استشهدوا مساء الاثنين، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة الليلة الماضية بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.

وذكر مراسل (وفا)، أن أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل في حارة المنشية في المخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين، ما أدى لاستشهاد: مهند كمال قرعاوي (19 عاما) وجبريل غسان جبريل من قلقيلية (20 عاما) والطفل عدنان أيسر جابر (15 عاما) ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما) والطفل محمد أحمد محمد عليان (16 عاما).

ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل غدا الثلاثاء في المحافظة.

ونددت بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، محملة المجتمع الدولي مسؤولية عدم وقف العدوان على شعبنا الصامد، والمرابط على أرضه المقدسة.

وباستشهاد المواطنين الستة في بيت لحم وفي مخيم نور شمس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.

الاحتلال ينسف مبان سكنية شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 326 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من خانيونس وغزة ودير البلح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ونسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مبان سكنية شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الكتيبة بخانيونس.