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مصادر فلسطينية: غارة صهيونية تستهدف غربي خانيونس جنوب قطاع غزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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