الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس وتشن اعتقالات

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :