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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في ناحال عوز بغلاف غزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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