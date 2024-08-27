الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 4 شهداء في قصف اسرائيلي استهدف الحي النمساوي بخانيونس

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :