ايران:الثأر لدم الشهيد هنية حتمي ولن نقع في فخّ الإثارة الإعلامية..هجمات روسية واسعة تستهدف اكثر من نصف اوكرانيا

العالم - بانوراما

واشار في كلمة له إلى أن إيران نفسها ستقرر الانتقام وسيتصرف محور المقاومة بشكل منفصل وما رأيناه يوم أمس جزء من الانتقام، كما لفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقع في فخ الاستفزازات والألاعيب الإعلامية للعدو.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما تشهده أوكرانيا من تصعيد كبير في الهجمات الروسية فقد سجلت انفجارات متعددة في مناطق مختلفة استهدفت على وجه الخصوص منشآت الطاقة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أضرار كبيرة جراء الهجوم في قطاع الطاقة وأشار إلى أن عمليات الإصلاح مستمرة بينما ألمح إلى ضرورة إزالة الخط الأحمر لاستخدام أوكرانيا أسلحة غربية ضد روسيا.

بدوره أعلن الكرملين أن الرد الروسي على توغل أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب البلاد حتمي وأن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد مطروحا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.