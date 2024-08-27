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اشتعال الجبهات بوجه الكيان والسعي الأمريكي للصفقة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

ما أهمية تفاعل ضربة حزب الله في عمق الكيان وإرباك قيادته بالتكتم على نتائجها عن الشارع الإسرائيلي والذي اعتبر أن الهجوم الاستباقي هو حرب لسلامة تل أبيب وخداع الإسرائيليين في الشمال والذي شهد إطلاق سرب من المسيرات بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان الأمريكي للمنطقة؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني مسعى البيت الأبيض للتوصل إلى صفقة لعدم خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، والرئيس المصري يحذر قيادة الأركان الأمريكية من مخاطر توسع الحرب وامتدادها إلى لبنان؟

كيف تقرأ تصريحات غالانت بأن كيانه على مفترق طرق استراتيجي يحتم الصفقة بشأن غزة ومنها الاتفاق حول الشمال؟

هل ما أعلنته كتائب القسام بشأن استمرار اشتعال الجبهات بوجه العدو مادام مستمرا في عدوانه يلخص المشهد الحالي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد والباحث في الشؤون الإسرائيلية ناصر حمامره.

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