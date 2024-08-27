اعتقال مؤسس "تلغرام" تم تنسيقه من قبل هذا البلد!

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وكتب شميتز عبر منصة "إكس"، ردا على منشور حول الاتهامات في قضية دوروف: "شائن. ستكون هذه معركة صعبة وطويلة للغاية، اطلقوا سراح بافيل. وبالنظر إلى حجم وكمية وأسلوب هذه الاتهامات، ليس لدي أدنى شك في أن حكومة الولايات المتحدة تنسق هذا الأمر".

وتابع: "فقط وزارة العدل غير الطبيعية في إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، هي التي ستستخدم مثل هذه الأساليب القانونية القذرة".

وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في باريس، أن "القضية التي يتم فيها استجواب دوروف تتعلق بـ12 جريمة، معظمها جرائم إلكترونية".

وتم اعتقال دوروف في مطار "لو بورجيه" بباريس في 24 أغسطس/ آب الجاري.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد، ويمكن اعتباره "متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك بسبب رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد".

وقد يكون مؤسس "تلغرام" متهمًا بـ"الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال، من بين أمور أخرى"، وبحسب تقارير إعلامية، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأفادت نيابة باريس (مكتب المدعي العام)، أمس الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافل دوروف، تم القبض عليه بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز حتى يوم 28 أغسطس الجاري.

وقال ممثل عن مكتب المدعي العام الفرنسي، إن "القضية ضد دوروف، في فرنسا، فُتحت في 8 يوليو (تموز الماضي)... وهو متهم بارتكاب 12 جريمة".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، في 24 أغسطس الجاري، بأن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق "تلغرام"، المواطن الروسي بافل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عقب وصوله إلى مطار "لو بورجيه" بالعاصمة باريس".