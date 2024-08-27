بالفيديو.. عمليات حزب الله تؤكد الفشل الاستراتيجي لكيان الاحتلال

العالم _ خاص بالعالم

وفي مستهل حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" صرّح عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد، بأن العملية النوعية والاستراتيجية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في شمال فلسطين وجنوب لبنان لها تداعيات تشبه تلك التي أحدثتها عملية الـ 7 من أكتوبر.

وأوضح أن عملية الـ 7 من أكتوبر كشفت الفشل الاستراتيجي الاستخباراتي والأمني للكيان الصهيوني، بينما أكدت عمليات حزب الله الأخيرة على استمرار هذا الفشل الذريع على المستويات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني لم يعلن حتى الآن عن نتائج هذه العملية بسبب عدم قدرته على مواجهة الحقيقة، مؤكدا بأن المعطيات الواردة تدل بوضوح على الخسائر الكبيرة التي أحدثتها هذه العملية.

كما أكد أن الوقائع تدحض الادعاءات الإسرائيلية بشأن نجاح العملية الاستباقية في إضعاف أو إفشال هجوم المقاومة الإسلامية، حيث أن كل صواريخ المقاومة أو معظمها وصلت إلى حوالي 11 قاعدة عسكرية إسرائيلية بحسب كلمة سماحة الأمين العام لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى فشل منظومة القبة الحديدية في التصدي لهذا الهجوم، مما يثبت أن الحديث عن نجاح العملية الاستباقية هو كذب ونفاق واضح.