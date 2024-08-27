تعرف على أخطر أنواع الشاي!

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وكشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، أن هيئة حماية المستهلك طلبت من منتجي الشاي اتخاذ ما يلزم لتطهير منتجاتهم من المبيدات الحشرية بعد أن اكتشفت في أصناف معروفة.

وأوضحت الخبيرة، أن مادة الأكياس التي يعبأ فيها يمكن أن تحتوي على دقائق البلاستيك. كما يتطور العفن في مثل هذا النوع بسرعة، لذلك لا تنصح باستخدام الأكياس دائما.

وأوضحت الدكتورة، أنه وعند إختياره يفضل التركيز على الأوراق الكبيرة وفي علب شفافة تسمح برؤية ما بداخلها. كما يجب التأكد من مدة صلاحيته.

وأضافت الخبيرة، أن شاي الأخضر يحتوي على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية، ما يحسن الأداء والتركيز. كما أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود، لذلك ينشط أكثر.

ونصحت بتناول أي نوع من أنواع الشاي باعتدال “4 أكواب في اليوم”، كما لا ينصح بشربه مركز. لأنه يمكن أن يسبب عدم إنتظام ضربات القلب ويثير الجهاز العصبي.

وحذرت الخبيرة من إحتواء الشاي على زيوت تتأكسد بسرعة عند تعرضه للشمس، ما يجعله ضارا. وبمجرد تعرضه للرطوبة يتطور فيه العفن والبكتيريا سريعا.