الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال العديد من مناطق غزة

عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال العديد من مناطق غزة
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 326.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زينو بحي التفاح شرق مدينة غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني 6 شهداء بينهم طفلة، و3 نساء من عائلتي الصفدي والنعسان، بعد قصف صاروخي استهدف شقة سكنية لعائلة النعسان في عمارة التاج (2) بشارع اليرموك في مدينة غزة.

واستشهد سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج "هديل" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما طال القصف المدفعي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين.

ونسفت طائرات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال إطلاق الرصاص الكثيف والعشوائي باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي مدينة رفح، وتقدم محدود لآلياته غرب المدينة.

روابط ذات صلة

الاحتلال يقتحم طولكرم بعد استشهاد مقاومين بمخيم نورشمس

استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة

شهيد ومصابون بهجوم مستوطنين والاحتلال يكثف اقتحاماته بالضفة

شهداء وجرحى في غزة وتهجير قسري لنحو 250 ألف في دير البلح