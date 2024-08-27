عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال العديد من مناطق غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زينو بحي التفاح شرق مدينة غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني 6 شهداء بينهم طفلة، و3 نساء من عائلتي الصفدي والنعسان، بعد قصف صاروخي استهدف شقة سكنية لعائلة النعسان في عمارة التاج (2) بشارع اليرموك في مدينة غزة.

واستشهد سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج "هديل" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما طال القصف المدفعي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين.

ونسفت طائرات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال إطلاق الرصاص الكثيف والعشوائي باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي مدينة رفح، وتقدم محدود لآلياته غرب المدينة.