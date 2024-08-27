كاميرا العالم تكشف حجم الدمار بمسجد العمري التاريخي بقطاع غزة +فيديو

العالم - مراسلون

وكشفت كاميرا العالم حجم الدمار الذي لحق بمسجد العمري الذي يعد واحدا من أبرز المساجد في قطاع غزة وواحدا من أقدم المساجد في فلسطين، كونه مسجد ومعلم تاريخي اثري يبرز فيه العصور المختلفة التي مرت على الحضارة الاسلامية وما قبلها وشاهد على الحقب التاريخية المختلفة.

وقال المرشد السياحي الديني، طارق هنية، ان "الحقد الصهيوني والارض والجذور وفلسطين وليست "اسرائيل"، المعلم الاول في قطاع غزة بل في فلسطين بعد المسجد الاقصى المبارك، ويؤم هذا المسجد الالاف يوميا في المناسبات".

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