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رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر

رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

جرت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء العراقی محمد شياع السوداني في مدينة العلمين المصرية.

العالم- العراق

وكان في استقبال السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، حيث جرى عزف النشيد الوطني لكل من العراق ومصر، واستعراض حرس الشرف.

وسيلتقي السوداني خلال الزيارة بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الدولية في المنطقة".

وأضاف البيان "كما سيُجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي صباح اليوم، عن زيارة رسمية يجريها محمد شياع السوداني، إلى مصر وتونس.

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