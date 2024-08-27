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قائد الثورة الاسلامية في لقاء مع حكومة بزشكيان:الرئيس استشارني في اختيار الوزراء فأيدت بعضهم وشددت على بعض آخر فيما لم أبد برأي على كثيرين لم أعرفهم

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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