بالفيديو.. مراسل العالم يكشف اخر تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الطائرات الحربية استهدفت منزلا بمنطقة النمساوي بمحيط مستشفى ناصر غربي خان يونس اسفر عن ارتقاء 5 شهداء وعدد من الاصابات ، بالاضافة الى استشهاد شخصين في منطقة وسط البحر وارتقاء عدد من الشهداء ووقوع اصابات اثر استهداف سيارة في منطقة المواصي.

وتابع مراسلنا ان الغارات تتواصل في مناطق التوغل في محيط خان يونس،اما في مدينة دير البلح استهدفت الطائرات الحربية منزلا اسفر عن استشهاد 5 مدنيين وعدد من الاصابات حتى هذه اللحظة. وتم بانتشال خمسة شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف منزل غرب مدينة غزة.

المزيد بالفيديو المرفق..