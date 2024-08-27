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صحة غزة:ارتفاع عدد ضحايا العدوان الى 40476 شهيدا و 93647 مصابا

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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