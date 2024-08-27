بالفيديو..منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق في الهجمات الإسرائيلية

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في اليوم السادس والعشرين بعد الثلاثمائة من العدوان الاسرائيلي على غزة يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر بحق العوائل الفلسطينية في مختلف مناطق القطاع.

اعداد الشهداء والجرحى يتصاعد مع مضي كل يوم من العدوان الاسرائيلي فقد استُشهد واصيب عدد من الفلسطينيين إثرَ قصفٍ جويٍ اسرائيلي استَهدفَ الحيَ النمساوي غربيَ مدينة خانيونس. وفي مخيم المغازي وسَطَ القطاع استُشهد عدد اخر من الفلسطينيين جراءَ قصفٍ مماثل طالَ شقةً سكنية. كما استُشهد واصيب عدده الفلسطينيين جراء قصف استهدف منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، فيما أفادتْ مصادرُ طبيةٌ بانتشالِ خمسةِ شهداء وخمسةَ عشَر جريحاً سَقطوا إثرَ استهدافِ منزلٍ غربَ مدينة غزة.

وعلى ضوء اوامر الاخلاء التي يصدرها الاحتلال والتي تصاعدت منذ اسبوعين حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانوروا) من خطورة الوضع الانساني لدى النازحين، مشيرة الى ان اوامر الاخلاء الاخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي إلى احد عشر بالمائة من مساحة القطاع.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، لويز ووتريدج ، ان "لا يوجد مكان آمن. هناك وصول محدود للغاية إلى الموارد الإنسانية عمليات الاخلاء تقيد قدرتنا على مايمكننا القيام به".

من جانبه اكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان عمليات الاخلاء المتتالية التي يصدرها الاحتلال تعيق بشكل خطير عمليات المساعدات الإنسانية .

حيث اكد ستيفان دوجاريك، ان "أعتقد أن أوامر الإخلاء هذه، تجعل عمليات الاغاثة و ايصال المساعدات للنازحين امر مستحيل.أوامر الإخلاء، تُجبر المدنيون في غزة على العيش في مناطق أصغر بشكل متزايد".

من جانبها شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة اجراء تحقيق في الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب. وكشفت المنظمة في تحقيق ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم اسلحة ذات تاثير واسع النطاق خلال استهدافه مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في مايو/أيار الماضي بالمدينة.

مشددة ان استخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين يمثل انتهاكا. واشارت الى توثيقها قصف جيش الاحتلال مناطق زعم أنها آمنة بذريعة استهداف مقاتلين.

