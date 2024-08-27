الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
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قائد الثورة الاسلامية: يجب ان تكون هناك حوكمة قانونية في الفضاء الافتراضي واذا اصبح هذا الفضاء قانونيا سيتحول الى فرصة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

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