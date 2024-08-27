بالفيديو.. انفجارات قوية تهز مناطق عدة في العاصمة كييف

العالم _ خاص بالعالم

غداة أكبر هجوم من نوعه لروسيا في حربها على أوكرانيا، دوي انفجارات قوية تسمع في العاصمة كييف، لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن نشاط أنظمة دفاع جوي أو عن إصابة أسلحة جوية لأهدافها، لكن ما هو واضح للعيان ان مناطق عدة في أوكرانيا و منها العاصمة تعرضت لهجمات متلاحقة بالصواريخ والطائرات المسيرة تسبب بـ3 جولات من الانفجارات خلال الليل في كييف.

وفي وسط أوكرانيا، قتل وأصيب عدة أشخاص بحسب مصادر محلية بعد أن أصاب صاروخ روسي مبنى مدنيا في مدينة كريفي ريه.

وبالرغم من كل هذا فإنه حتى الان من غير المعروف بعد حجم هجمات الروسية الاخيرة لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها رصدت إطلاق مجموعات عدة من الطائرات المسيرة وإقلاع قاذفات استراتيجية من طراز 'تو-85' وطائرات اعتراضية فرط صوتية من طراز ميغ-31 من مطارات روسية و هذا ما دفعها الى دعوة الاوكرانيين الا يتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية وطالبتهم باللجوء الى أماكن محمية.

فيما أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني أن البلاد بالكامل عرضة لخطر هجوم بأسلحة باليستية روسية. وفي وقت سابق، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش أسقط 102 صاروخ من أصل 127 صاروخاً، إضافة إلى 99 مسيرة من أصل 109 مسيرات أطلقتها روسيا في هجوم واسع النطاق استهدف خاصة منشآت الطاقة وأسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وتسبب الهجوم الروسي الأضخم منذ أسابيع، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، وجاء في وقت تمضي فيه أوكرانيا قدماً في هجوم بدأته قبل نحو ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك الروسية.