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قائد الثورة الاسلامية:ايران تعرف اليوم بتطورها العسكري وكونها قوة اقليمية ولها عمق استراتيجي

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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