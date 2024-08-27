الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية:اذا لم نصل الى اسس الذكاء الاصطناعي فقد يشكلون وكالة للذكاء الاصطناعي في العالم مثل الطاقة الذرية ويعيقون تقدم البلاد

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :