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مصادر فلسطينية:معارك عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال شرقي خانيونس

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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