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مصادر فلسطينية:طيران الاحتلال يستهدف مواطنين محاصرين شرقي خانيونس

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

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