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تسجيل اصابات بعد قصف احد المنازل بمخيم النصيرات وسط القطاع

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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