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كتائب شهداء الاقصى: استهدفنا تجمعات آليات الاحتلال في دير البلح بقذائف الهاون

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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