تل أبيب تحث جنودها على ارتكاب جريمة إبادة جماعية في لبنان!

العالم - لبنان

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، الإثنين، لضابطة الصحة النفسية في لواء الإسكندروني بالجيش، عدي إنجيرت، ما فجّر موجة ردود فعل في داخل الكيان الإسرائيلي.

ومنذ مشاركتها ذلك عبر إكس، تم حجب منشورها، لكن نسخا منه ما زالت متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “غردت ضابطة الصحة العقلية في لواء الإسكندروني عدي إنجيرت، مساء الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن القائد الجديد باللواء العقيد موشيه بيسال، يتمنى أن يرتكب المقاتلون إبادة جماعية”.

وأضافت: “أرفقت إنجيرت مع التغريدة مقتطفا من ملف أرسله العقيد بيسال إلى الجنود، كتب فيه: ستصبح قرى لبنان مقفرة، وطرقاته بلا منفذ”.